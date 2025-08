Castel San Lorenzo, furto nella notte: ladri svaligiano un’abitazione in pieno centro centro

“La sicurezza nella Valle del Calore non è più cosa scontata. Questa volta è toccato a me. I ladri, in pieno centro, a Castel San Lorenzo, indisturbati, con il favore della notte, sono entrati a casa mia e l’hanno svaligiata” è la denuncia di Pasquale Mucciolo di Castel San Lorenzo che, durante la notte appena trascorsa, è stato vittima di un furto.

Furto in pieno centro

L’abitazione del malcapitato si trova proprio nel cuore del paese eppure i ladri sono riusciti ad entrare e ad agire indisturbati. “La vulnerabilità del nostro territorio, non più immune alle infiltrazioni delinquenziali, inquieta moltissimo. Non ci possiamo e dobbiamo rassegnare all’insicurezza. Ci vuole un tavolo di confronto tra istituzioni locali, Prefettura e Forze dell’Ordine per approntare un vero e proprio piano per la tutela della sicurezza di tutti i cittadini” questo il messaggio di Mucciolo.Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione con il maresciallo hanno effettuato tutti i rilievi del caso.