Caso Cagnazzo, Italo Cirielli: “Presunzione di innocenza cardine dello Stato di diritto”

Il recente proscioglimento del colonnello Fabio Cagnazzo nell’ambito della complessa inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo solleva interrogativi che superano il perimetro delle aule di tribunale. La vicenda diventa il fulcro di un’analisi necessaria sul funzionamento del sistema giudiziario italiano e sulla gestione del rapporto, spesso sbilanciato, tra verità processuale e opinione pubblica.

Secondo Italo Cirielli, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Cava dei Tirreni e figlio del sottosegretario Edmondo, la decisione dei giudici rappresenta un punto di svolta che impone una valutazione profonda sull’impatto umano delle indagini preliminari. Pur ribadendo il massimo rispetto per l’operato della magistratura e la necessità che il processo prosegua per accertare ogni responsabilità, Cirielli pone l’accento sulle conseguenze derivanti da una forte esposizione mediatica e dall’uso della custodia cautelare.

Il limite della carcerazione preventiva e la presunzione di innocenza

Uno dei temi centrali sollevati riguarda la natura della carcerazione preventiva, definita come uno strumento eccezionale che non deve mai mutare la sua funzione originaria. Il rischio evidenziato è che tale misura possa essere percepita o utilizzata come una sorta di anticipazione della pena, alimentata da una narrazione pubblica che tende a emettere sentenze prima ancora dei magistrati.

“La carcerazione preventiva, strumento eccezionale previsto dall’ordinamento, non può trasformarsi in una anticipazione della pena né, tantomeno, in una forma di pressione mediatica indiretta”, dichiara Cirielli, sottolineando come la presunzione di innocenza debba rimanere un pilastro invalicabile dello Stato di diritto. Non si tratta di un mero dettaglio formale, ma di una garanzia sostanziale che tutela la reputazione e la vita degli individui coinvolti in vicende giudiziarie.

L’impatto umano e il peso del giudizio pubblico

Oltre agli aspetti tecnici e normativi, la vicenda Cagnazzo porta con sé un carico di sofferenza privata che spesso sfugge alle cronache. Cirielli non nasconde il legame personale con la famiglia dell’ufficiale, un elemento che gli permette di testimoniare il logorio vissuto da chi si trova sotto la lente d’ingrandimento del giudizio collettivo per anni.

Il richiamo è a una giustizia che, pur nella sua doverosa fermezza, non perda mai di vista la centralità della persona. L’auspicio formulato è che questo caso possa innescare un dibattito serio e privo di ideologie sulla necessità di limitare gli abusi della custodia cautelare e, contestualmente, di ridurre la spettacolizzazione dei processi, restituendo equilibrio a un sistema che deve garantire i diritti di ogni cittadino.

“La giustizia deve fare il suo corso. Ma deve farlo nel rispetto dei diritti, sempre”, conclude Cirielli, ribadendo la necessità di un ritorno ai principi cardine della civiltà giuridica.