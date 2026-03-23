Casal Velino, ore d’ansia per la piccola Teresa: intervento d’urgenza al Monaldi. Arrivano i medici del Bambin Gesù

Ore di profonda apprensione all’ospedale Monaldi per la piccola Teresa, la bimba di appena tre mesi originaria di Casal Velino che sta lottando contro una grave cardiopatia congenita. La situazione clinica della neonata, già estremamente fragile, è precipitata drasticamente nelle ultime ore, rendendo inevitabile un nuovo, delicatissimo intervento chirurgico a cuore aperto.

Il quadro clinico e l’urgenza

Solo lo scorso 4 febbraio, Teresa era stata sottoposta a un primo intervento cardiochirurgico per la chiusura di difetti interventricolari tramite patch. Sebbene la piccola avesse mostrato segnali di ripresa, il quadro clinico ha subito un improvviso peggioramento che ha costretto i medici a intervenire nuovamente.

Collaborazione d’eccellenza: da Roma a Napoli

Data la complessità dell’operazione, è stata attivata una task force d’eccellenza: l’équipe specialistica dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma sta raggiungendo Napoli in queste ore. I medici romani affiancheranno i colleghi del Monaldi per affrontare un intervento definito ad altissimo rischio.

Si tratta del primo caso di tale portata al Monaldi dopo la vicenda del piccolo Domenico, una storia che aveva commosso l’intera comunità nazionale.

Il messaggio della famiglia

La famiglia di Teresa, pur vivendo momenti di comprensibile angoscia, ha voluto ringraziare quanti si stanno stringendo attorno a loro. Un messaggio di gratitudine e speranza che arriva in ore decisive per il futuro della bambina.