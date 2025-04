Casal Velino: ok all’assunzione di agenti di Polizia Municipale per il periodo estivo

Il Comune di Casal Velino, guidato dalla sindaca Silvia Pisapia, in considerazione anche della sua forte vocazione turistica, intende procedere all’assunzione di agenti di polizia municipale a tempo determinato in vista del prossimo periodo estivo.

L’iniziativa

L’iniziativa mira a rafforzare l’organico del Corpo di Polizia Municipale per il periodo estivo, quando si registra sul territorio comunale un significativo aumento di presenze turistiche; in tale periodo, costituisce esigenza indefettibile implementare l’organico del Corpo di Polizia Municipale mediante reclutamento di unità stagionali a tempo determinato onde consentire un miglioramento dei servizi e garantire l’ordine pubblico, la sicurezza e la regolare viabilità su tutto il territorio comunale, nonché far fronte a situazioni di emergenza dovute anche all’incremento del traffico veicolare connesso ad una numerosa presenza turistica

Per questo motivo è stato dato indirizzo al Responsabile dell’Area Polizia Locale per la formazione di una nuova graduatoria di idonei all’assunzione stagionale con il profilo di Agente di Polizia Municipale a tempo determinato. Il costo per le assunzioni viene finanziato in parte con i proventi delle violazioni al Codice della Strada dello stesso Codice ed in parte con fondi comunali.