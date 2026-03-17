Casal Velino, in ansia per la piccola Teresa. La mamma: “Intervento di cinque ore, ora riposa”

Non si ferma l’ondata di commozione e apprensione per la piccola Teresa. La bambina, simbolo di una battaglia coraggiosa contro una grave cardiopatia congenita, è stata sottoposta a un delicato intervento d’urgenza durato oltre cinque ore.

Il post della mamma Veronica

Dopo la crisi critica avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, la famiglia ha voluto rassicurare i tantissimi sostenitori attraverso i social. La mamma, Veronica, ha spiegato i dettagli dell’operazione:

“Teresa dorme, l’intervento è stato necessario per contenere una crisi più aggressiva del solito. Hanno eseguito anche un’angiografia per preparare il prossimo step al Bambin Gesù”.

La sfida verso il Bambin Gesù

La situazione resta complessa: la piccola sta perdendo peso a causa dell’avanzare della patologia. L’obiettivo dei medici e della famiglia è ora raggiungere la stabilità necessaria per affrontare l’intervento definitivo presso l’ospedale romano.

“Vi ringraziamo per le centinaia di messaggi”, concludono i genitori, “sentiamo il vostro affetto e ne abbiamo bisogno per superare tutto questo”.