Casal Velino, auto in fiamme nel parcheggio della stazione ferroviaria: attimi di paura

É successo nel parcheggio della stazione ferroviaria

A cura di Chiara Esposito

Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi presso il parcheggio della stazione ferroviaria di Vallo della Lucania, dove un’auto parcheggiata, una Renault Zoe, ha improvvisamente preso fuoco. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

I soccorsi

Le persone che si trovavano nelle vicinanze hanno immediatamente lanciato l’allarme, contattando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. Sul posto è intervenuta una squadra dei caschi rossi, supportata dai Carabinieri della stazione locale.

La situazione ha creato forte apprensione anche per la presenza di altri veicoli in sosta accanto all’auto coinvolta, temendo la possibile propagazione delle fiamme.

Sono in corso le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le cause del rogo.

