Caprioli: tutto pronto per la “Castagnata Capriolana”

Proseguono gli appuntamenti nel Cilento con la Regina indiscussa dell’autunno…la castagna. È in programma a Caprioli, nella frazione di Pisciotta, sabato 29 novembre 2025 la terza edizione della “Castagnata Capriolana” presso Piazza Lorenzo Sacchi.
L’evento
L’evento organizzato dal comitato festa in onore di Santa Caterina, promuove una serata all’insegna dell’aggregazione e del divertimento.
Nel corso della serata si potranno degustare prodotti tipici locali come le caldarroste, i panini con il caciocavallo dell’Azienda Agricola Cicco di Buono e porchetta alla piastra, vino locale e gli Scauratielli, tipici dolci cilentani.
Stand “Mangia e Bevi”
L’apertura degli stand “mangia e bevi” avverrà successivamente alla processione, e tutto il ricavato servirà per delle attività intraprese dal comitato festa.
Continuano gli eventi gastronomici nel Cilento con l’avvicinarsi delle festività natalizie, luoghi dove il calore della tradizione incontra l’emozione dei sapori cilentani.
Le caldarroste fumanti
Un momento importante dedicato alle caldarroste fumanti e per poter riflettere sul ruolo della castagna non solo come prodotto agricolo o gastronomico, ma come elemento portante della cultura, della storia e dell’identità delle comunità cilentane.