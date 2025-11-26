Caprioli: tutto pronto per la “Castagnata Capriolana”

Appuntamento a Caprioli con la “Castagnata Capriolana” in programma il 29 novembre presso Piazza Lorenzo Sacchi

A cura di Angela Bonora
Sagra della Castagna

Proseguono gli appuntamenti nel Cilento con la Regina indiscussa dell’autunno…la castagna. È in programma a Caprioli, nella frazione di Pisciotta, sabato 29 novembre 2025 la terza edizione della “Castagnata Capriolana” presso Piazza Lorenzo Sacchi.

L’evento

L’evento organizzato dal comitato festa in onore di Santa Caterina, promuove una serata all’insegna dell’aggregazione e del divertimento.

Nel corso della serata si potranno degustare prodotti tipici locali come le caldarroste, i panini con il caciocavallo dell’Azienda Agricola Cicco di Buono e porchetta alla piastra, vino locale e gli Scauratielli, tipici dolci cilentani.

Leggi anche:

Roscigno punta sullo sport: via libera al progetto di rigenerazione del Tiro a Volo S. Itoro

Stand “Mangia e Bevi”

L’apertura degli stand “mangia e bevi” avverrà successivamente alla processione, e tutto il ricavato servirà per delle attività intraprese dal comitato festa.

Continuano gli eventi gastronomici nel Cilento con l’avvicinarsi delle festività natalizie, luoghi dove il calore della tradizione incontra l’emozione dei sapori cilentani.

Le caldarroste fumanti

Un momento importante dedicato alle caldarroste fumanti e per poter riflettere sul ruolo della castagna non solo come prodotto agricolo o gastronomico, ma come elemento portante della cultura, della storia e dell’identità delle comunità cilentane.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sport, Terza categoria: alla scoperta del Castelnuovo Cilento

Le parole di Antonio Giglio, uno dei dirigenti della squadra, intervenuto nel…

Eboli: riattivata la pompa di sollevamento dell’acqua nel sottopasso dello stadio Dirceu

Dopo la nota stampa dell’Ebolitana Calcio che criticava le condizioni dello stadio…

Michele Cammarano

Regionali, Cammarano fuori dal Consiglio nonostante 4.175 voti: l’impegno per Salerno continua

Michele Cammarano non rieletto in Regione per il mancato quorum della lista…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79