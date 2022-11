Caldarroste: ecco la ricetta per la cottura perfetta

Le caldarroste sono un piatto tradizionale che risale ai tempi dell’antica Roma. Si tratta di una preparazione semplice ma molto gustosa, realizzata con castagne arrostite e talvolta aromatizzate. Le caldarroste sono ottime sia come dessert che come spuntino, grazie al loro sapore unico e alla loro ricca composizione di nutrienti.

Tra i benefici delle caldarroste, infatti, vi è la presenza di vitamina C, potassio, magnesio e ferro: tutte sostanze importanti per il nostro organismo. Inoltre, le caldarroste sono leggere e facilmente digeribili, quindi possono essere consumate anche da chi soffre di disturbi gastrointestinali.

Quali castagne comprare per le caldarroste?

Per preparare le caldarroste in modo ottimale, è importante scegliere castagne di buona qualità. Le castagne devono essere fresche, morbide e di media grandezza. Inoltre, è importante assicurarsi che non vi siano ammaccature o segni di deterioramento, poiché potrebbero rendere le castagne meno gustose. Una volta scelte le castagne giuste, è possibile procedere alla loro cottura.

Come preparare le caldarroste?

Caldarroste ottime si ottengono facendo arrostire le castagne per circa 20 minuti. Prima, però, è necessario incidere ogni castagna in modo da creare una piccola fessura sulla buccia e che raggiunga il frutto.

Una volta sul fuoco è importante assicurarsi che le castagne non si brucino, quindi è consigliabile controllarle di tanto in tanto durante la cottura. Giratele spesso e a metà cottura spruzzatele senza eccessi con acqua o vino. Una volta pronte, le caldarroste possono essere servite a tavola.

Come conservare questa prelibatezza?

Ultimata la cottura potete avvolgere le caldarroste in un panno pulito, chiudetelo e tenetele così per 5/10 minuti. Questa procedura permetterà di staccare meglio le castagne dal guscio.

Una volta cotte questo piatto va consumato entro 2-3 giorni. Se si vogliono conservare per più tempo, è possibile metterle in freezer, avendo l’accortezza di scaldarle prima di servirle.

Quali benefici?

Le caldarroste, come del resto le castagne, sono un alimento molto nutriente e salutare, ricco di vitamine e minerali. Sono particolarmente consigliate in caso di anemia e di problemi alla pelle.