Capri abbraccia Sapri: gemellaggio tra i Club Napoli nel nome di Emanuele Melillo

Il Club Napoli “Emanuele Melillo” di Sapri annuncia il gemellaggio con il Club Napoli Capri: la cerimonia si terrà domenica 9 novembre sul porto turistico di Marina di Capri. Un incontro che nasce dallo sport e diventa comunità, memoria e responsabilità condivisa.

Un’iniziativa promossa da Battiti di Pesca

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla sensibilità di Giulio Cammarosano, riferimento dell’associazione “Battiti di Pesca”, che proprio quel giorno terrà a Capri il raduno e le consuete gare annuali. La coincidenza di eventi offrirà l’occasione per unire tifosi, appassionati e cittadini in un abbraccio simbolico tra due territori legati da una storia che non verrà mai dimenticata.

Il gemellaggio porta, infatti, il nome e il sorriso di Emanuele Melillo, al quale è intitolato il Club Napoli di Sapri: Emanuele perse la vita a Capri nel luglio 2021 mentre svolgeva con dedizione il proprio lavoro di autista. Oggi quella ferita diventa impegno collettivo: tenere vivo il suo ricordo attraverso i valori che lo hanno accompagnato – rispetto, amicizia, passione per il Napoli – trasformandoli in ponti tra comunità.

«Andiamo a Capri per stringere forte le mani degli amici azzurri e dire, insieme, che la memoria è azione – fa sapere il Direttivo del Club Napoli “Emanuele Melillo” di Sapri – Questo gemellaggio è un patto di cuore: due club, un’unica voce, perché il battito di Emanuele continui a vibrare nei nostri cori e nei nostri colori».

Nel corso della cerimonia sono previsti lo scambio dei gagliardetti, la sottoscrizione della pergamena di gemellaggio e un momento di raccoglimento dedicato a Emanuele.

L’appuntamento è aperto ai soci, ai simpatizzanti e a quanti vorranno condividere un segno di vicinanza tra le due comunità.