Capodanno in piazza: successo nelle Città e nei paesi salernitani e cilentani affollati e in festa per accogliere il 2026

Piazze del salernitano affollate per le feste di Capodanno organizzate in tantissimi comuni della Provincia che hanno accolto tantissimi cittadini, turisti e visitatori con musica, luci e concerti per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026.

Ad Agropoli il concerto dei Beat ’90 ha infiammato la pizza

La Piazza di Agropoli ha salutato il nuovo anno ieri sera, 1 gennaio, con il grande concerto dei Beat ’90. Una serata di festa che si è aperta, però, con un ricordo ed un pensiero alle vittime dell’esplosione che ha devastato un bar nella località sciistica alpina di lusso di Crans-Montana, in Svizzera, mentre si festeggiava il Capodanno.

Mahmood protagonista assoluto del Capodanno a Salerno e a Capaccio i Sibbenga Sunamo

A Salerno, tra le suggestive luci d’artista, la notte di San Silvestro ha fatto ballare e cantare il pubblico con il concerto di Mahmood, ma il clima di festa ha coinvolto tutto il Cilento: a Capaccio Paestum la notte del 31 dicembre ha visto giovani, anziani e bambini, famiglie e comitive festeggiare insieme in Piazza Santini con le note del Sud dei Sibbenga Sunamo e poi con Dj Delta.

Dance Tarantella a Castellabate: format vincente. A Vallo in scena i suoni popolari con i Rittantico

A Castellabate la musica dance si è unita a quella popolare con i Dance Tarantella che hanno rallegrato la notte di San Silvestro in Piazza Lucia. Dj set e musica anche a Vallo della Lucania dove la notte più lunga dell’anno è stata animata dai suoni popolari dei Rittantico che hanno acceso Piazza Vittorio Emanuele e dal DjSet.

In festa anche altri Comuni cilentani

In festa anche i piccoli centri del Cilento come Perito, Magliano Vetere e Piaggine, in quest’ultimo comune il freddo dell’inverno non ha fermato la voglia di ballare con Marco Bruno e Namarà. Spettacoli, musica e concerto anche nei comuni della Costiera Amalfitana: Amalfi, Positano, Maiori e Minori hanno salutato il nuovo anno con tantissimi artisti di fama nazionale e internazionale, tra luci e mercatini.