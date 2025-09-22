Capitello: senso unico sulla SS18, riapre il cantiere sul ponte Soranna

Al via i lavori e disagi in vista: torna il senso unico alternato

A cura di Maria Emilia Cobucci
Ponte Soranna

Riprendono ufficialmente ad Ispani i lavori lungo il ponte Soranna, nella frazione costiera di Capitello. Cantiere aperto a partire dal prossimo mercoledì 24 Settembre.

Le opere

Si tratta nello specifico di lavori di ripristino della funzionalità idraulica del Vallone Soranna a difesa del centro abitato di Capitello, interrotti lo scorso 6 giugno.

Per tale ragione l’Anas ha disposto nuovamente la regolamentazione del traffico veicolare, nel tratto interessato, con l’installazione di un impianto semaforico.

Attraverso quest’ultimo si viaggerà lungo la strada statale 18, nel tratto interessato dai lavori, con il senso unico alternato, oppprtunamente segnalato.

L’impianto semaforico sarà ripristinato a partire dalle ore 7 di mercoledì 24 Settembre e resterà in funzione fino alle ore 20 dell’8 Novembre.

