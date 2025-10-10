Capaccio Paestum: sversamenti illeciti, denunciati agricoltore

Non si ferma l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali da parte degli Agenti della Polizia Municipale di Capaccio coordinati dal Comandante Clelia Saviano e coadiuvati dal personale tecnico Provinciale Guardie Giurate Ambientali ” Accademia Kronos APS.

Le contestazioni

L’attività ispettiva presso l’azienda effettuata con la fluoresceina ha permesso di identificare e segnalare all’autorità giudiziaria il titolare di un azienda di allevamento che attraverso un sistema di condotte e pozzetti smaltiva illecitamente le acque reflue dell’area stabulazione, concimaia, del locale mungitura, delle lavaggio delle attrezzature e parte degli scarichi domestici che a loro volta confluivano in un canale consortile.

A seguito dell’accertamento il personale disponeva l’occlusione immediata di un pozzo di tracimazione che consentiva l’illecito smaltimento con dispersione nei vicini canali; il controllo in materia ambientale si inserisce nell ambito della tutela delle acque e del sottosuolo che continuerà senza sosta.