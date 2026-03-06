Cilento

Capaccio Paestum, situazione politico-amministrativa complessa. A InfoCilento parla Angelo Quaglia

A tracciare il punto della situazione, ai microfoni di InfoCilento, il presidente del Consiglio Comunale, Angelo Quaglia

Alessandra Pazzanese

La situazione politico-amministrativa di Capaccio Paestum, è risaputo, è complessa: l’Amministrazione Comunale è composta da un gruppo formato da alcuni consiglieri che, nei mesi scorsi, hanno espresso la loro contrarietà su alcuni aspetti dell’azione amministrativa del Sindaco, Gaetano Paolino. Un’amministrazione che, tuttavia, sta continuando ad operare nell’interesse della Città e dei cittadini.

Il punto con il presidente del Consiglio comunale: Angelo Quaglia

A tracciare il punto della situazione, ai microfoni di InfoCilento, il presidente del Consiglio Comunale, Angelo Quaglia, tra gli amministratori eletti in maggioranza che hanno reso nota la loro contrarietà e la loro distanza dal modus operandi del primo cittadino e che di recente, insieme ad altri consiglieri, hanno firmato una nota stampa in cui sostenevano che le informazioni date dal primo cittadino sui 32 cantieri aperti in Città fossero fuorvianti: “I lavori che oggi il Sindaco elenca sono il risultato di anni di programmazione e progettazione, di ricerca di finanziamenti e di procedure già avviate in precedenza.

Gli interrogativi

Capaccio Paestum è amministrata da un Sindaco che non ha mai chiarito quale sia, al momento, la sua reale maggioranza. Chi lo sostiene? Con quali numeri governa? Con quali accordi politici?” riportava, tra le altre cose, la nota Quaglia ha spiegato i motivi di tali dichiarazioni.

Capaccio Paestum approva il Bilancio 2026: tra rigore finanziario e tutele per i contribuenti
