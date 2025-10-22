Capaccio Paestum: sindaco Paolino rifonda la Protezione Civile comunale

Continua l’opera amministrativa di cambiamento del Sindaco Gaetano Paolino, che decide di attuare una rifondazione del nucleo comunale di Protezione Civile di Capaccio Paestum.

A seguito di varie comunicazioni tese a verificare l’operato, negli ultimi anni, del nucleo comunale di Protezione Civile, in data 1 ottobre 2025, il coordinatore stesso ha rassegnato le dimissioni dalla carica “per motivi strettamente personali”.

Subito dopo, il Sindaco, ricevuto il riscontro istruttorio (nota prot. 37284 del 3.10.2025) a firma del segretario e del coordinatore dimissionario del Nucleo, ha evidenziato la necessità di conoscere, in dettaglio, tra l’altro, la logistica in dotazione, la consistenza e dell’identificazione dei veicoli utilizzati e degli interventi effettuati periodicamente.

In data odierna, in luogo del riscontro richiesto, è pervenuta comunicazione del 22.10.2025 (prot. n. 0040203/2025) con la quale (peraltro in maniera irrituale) si legge delle “immediate dimissioni di tutti i volontari dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Capaccio Paestum”.

“Ritengo fondamentale e necessario – dichiara il Sindaco Gaetano Paolino – porre in essere una ristrutturazione e organizzazione ottimale del nucleo comunale di Protezione Civile, vista l’importanza dello stesso nell’ambito delle attività territoriali di prevenzione e gestione delle emergenze.

Tanto è vero che, con una nota in data 10 ottobre 2025, ho chiesto al coordinatore dimissionario e al coordinatore pro tempore del Nucleo determinati adempimenti e un dettagliato report sulle attività svolte.

Prendendo atto della non volontà dell’attuale nucleo di svolgere le proprie funzioni, ho subito richiesto agli uffici competenti di predisporre immediatamente un bando pubblico per il reperimento di nuovi volontari che andranno a formare il nuovo nucleo comunale di Protezione Civile di Capaccio Paestum”.