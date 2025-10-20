Capaccio Paestum, Paolino: «salvata la Paistom»

«Abbiamo compiuto un’opera intensa di lotta agli sprechi e di eliminazione di tante spese inutili»

A cura di Redazione Infocilento
Gaetano Paolino

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum, guidata dal Sindaco Gaetano Paolino, attraverso una nota fa sapere che in pochi mesi ha attuato una politica di risparmio e lotta agli sprechi ottenendo risultati tangibili ed importanti.

Le azioni dell’amministrazione comunale e i risparmi

Senza diminuire la quantità e la qualità dei servizi al cittadino, l’Ente ha finora già risparmiato in vari settori cifre ragguardevoli.

Sul fronte della società in house, Azienda Speciale Paistom, la novità più importante. In seguito ad un concordato, effettuato dall’Amministrazione Comunale, alla presenza del Sindaco Paolino (coadiuvato dall’Amministratore Unico della Paistom Luciano Farro) con i vertici dirigenziali della GiGroup, è stato azzerato il debito che la Paistom (di cui il Comune di Capaccio Paestum detiene il 100% delle quote) aveva contratto negli ultimi anni nei confronti della succitata Società Interinale.

L’accordo è stato particolarmente vantaggioso per il Comune di Capaccio Paestum che, a fronte dei circa 2.400.000,00 euro dovuti alla GiGroup, ha ottenuto, attraverso questo concordato, uno sconto di 300.000,00 euro. L’accordo prevede che il saldo dell’intera somma avvenga in tre rate e sia corrisposto entro il 15.12.2025, come specificato nella Delibera di Giunta approvata in data 20.10.2025.

Leggi anche:

Capaccio Paestum, il sindaco Paolino: “Al lavoro per la tutela dei lavoratori Paistom”

Il commento del sindaco

“In questi mesi – dichiara il Sindaco Gaetano Paolino – abbiamo compiuto un’opera intensa di lotta agli sprechi e di eliminazione di tante spese inutili che gravavano precedentemente sulle casse comunali. Questa nostra politica attenta e responsabile ci consente oggi di poter iniziare a mettere mano all’effettivo e reale rientro da situazioni debitorie pregresse. Abbiamo dato priorità alla nostra Azienda Speciale, la Paistom, nella quale vi è il cuore dei nostri servizi e il futuro di tanti operai e impiegati. Con questo accordo sottoscritto con la GiGroup, azzeriamo la debitoria risparmiando 300.000,00 euro che abbiamo reinvestito sulla Paistom stessa”.

