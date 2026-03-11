Capaccio Paestum: sala gremita per la presentazione del Forum dei giovani ai cittadini

Dopo le elezioni avvenute, nei giorni scorsi, presso la Casa Comunale di Capaccio Paestum, ieri il Forum dei Giovani si è presentato ai cittadini. Presente, per l’evento denominano “Il Futuro all’ombra dei Templi” anche il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Prof. Virgilio D’Antonio.

La giornata

L’incontro, a porte aperte, si è tenuto a Capaccio Scalo, presso la Sala Erica di Piazza Santini. Ad intervenire, oltre al Rettore D’Antonio, Elisabetta delli Santi, Responsabile dell’Area E.Q. Politiche Sociali e Giovanili, che ha coordinato i lavori; il Sindaco, Gaetano Paolino, l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune, Decio Rinaldi e il Coordinatore del Forum, Massimiliano Mitrano.

Le iniziative

Durante l’evento, che ha registrato una grande partecipazione, è stata presentata anche la piattaforma capaccioperigiovani.it e sono state svelate, in anteprima, alcune delle prossime iniziative che si terranno a Capaccio Paestum promosse proprio da giovani. I relatori hanno sottolineato l’importanza della partecipazione giovanile alla vita sociale e pubblica della Città.

A mettere in evidenza i motivi per cui è fondamentale che i giovani siano cittadinanza attiva, ai microfoni di InfoCilento, anche il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno.