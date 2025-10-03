Capaccio Paestum, rifiuti speciali pericolosi in un’officina meccanica: denunciato il titolare

Proseguono i controlli per la lotta all’inquinamento ambientale nell’ambito del Comune di Capaccio Paestum da parte del personale del Nucleo di Polizia Locale.

Questa mattina il personale dell’Unità di Polizia Locale, coordinato dal Tenente Comandante Clelia Saviano, in collaborazione con il personale tecnico della Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos APS di Salerno, dopo una accurata attività di indagine presso una officina meccanica accertavano che il titolare da tempo smaltiva e gestiva illecitamente le diverse tipologie merceologiche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dall’attività di riparazione delle autovetture.

Le contestazioni

Gli agenti infatti accertavano che la parte da tempo depositava i rifiuti speciali pericolosi (consistenti in trecento pneumatici; cento radiatori; ventisei batterie esauste; sei bombole di ossigeno; numerosi motori e parti di essi di auto di vari modelli; parti di carrozzeria di auto dismesse; contenitori di oli esausti, nonché carcasse di autovetture in disuso e ponte di sollevamento dismesso) sul terreno posto sul retro dell’officina ma anche all’interno di vecchi autocarri e strutture.

I provvedimenti

Al termine dell’attività gli agenti ed il personale tecnico del Nucleo Guardie AK procedeva a denunciare in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria i proprietari dell’officina di riparazione, per illecito smaltimento e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non ed al sequestro di un’area di circa 1.200 metri quadrati nonché di numerosi autocarri e carrellati presenti poiché colmi di rifiuti.

L’operazione che si inserisce in una più ampia strategia di contrasto dei reati ambientali ed alla tutela del territorio e della salute pubblica proseguirà nelle prossime settimane interessando diverse categorie artigianali e produttive del territorio capaccese.