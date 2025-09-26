Capaccio Paestum, smaltimento illecito di rifiuti: sequestrata officina meccanica

Nel corso di un servizio mirato al contrasto dei reati ambientali, gli uomini del Corpo di Polizia Municipale di Capaccio Paestum coordinati dal Comandante Tenente Clelia Saviano, in collaborazione con il personale tecnico del Nucleo Guardie Ambientali Provinciale, Accademia Kronos APS hanno nella mattinata odierna dato inizio a un’importante operazione che ha portato al sequestro di un’officina meccanica con area di circa 2500 metri quadri e alla denuncia del suo titolare per smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

Le contestazioni della Polizia provinciale

A seguito di quanto accertato il personale operante procedeva ad un attenta elencazione di quanto presente nell’area interessata, riscontrando rifiuti con particolare concentrazione alle carcasse di autovetture al fine di poter procedere successivamente a più approfondite verifiche sulla loro provenienza, ed ingenti ruote dismesse, depositate in tutta l’area, sia pavimentata che non.

Al termine dell’attività ispettiva, gli agenti, in base alle violazioni accertate in materia ambientale, hanno attestato che parte delle acque reflue del piazzale, mescolate con liquidi oleosi, causa della presenza di due ponti sollevatori auto non autorizzati nel piazzale, si incanalavano in maniera non autorizzata nel canale consortile adiacente alla struttura, tramite un foro.

Ulteriori criticità

Il titolare è stato inoltre deferito in quanto in un area adiacente all’officina venivano rinvenuti vari rifiuti speciali configurando un vero e proprio deposito incontrollato di rifiuti, nello specifico motori, carrozzerie, pneumatici esausti, filtri d’aria, oli esausti, fusti contenenti oli, cerchioni arrugginiti, parti di carrozzeria. L’intervento si inquadra nella più ampia strategia di contrasto ai reati ambientali per la tutela del territorio