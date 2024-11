Capaccio Paestum, esercizio abusivo di attività: sequestrata officina

Gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, al comando di Sofia Strafella, ieri mattina hanno eseguito dei controlli all’interno di un immobile in cui veniva esercitata l’attività di autoriparazione.

L’operazione

L’esercizio, sito in via Salvatore Paolino, occupava una superficie di circa 180 mq e durante l’ispezione gli agenti hanno accertato che all’interno del capannone, posto a completamento di un’abitazione con antistante piazzale, vi erano due automobili poste su due ponti sollevatori e tantissimi attrezzi utili per riparare le auto e svolgere tutte le attività previste da un’officina. Il locale era dotato anche di uno spazio adibito ad accettazione clienti e comprendeva un ufficio per il disbrigo delle pratiche, ma l’impresa non risultava iscritta all’apposito registro per poter esercitare con regolarità.

Il provvedimento

Il titolare dell’attività è stato sanzionato con un verbale di circa 5.000 euro come previsto dalle normative e le attrezzature sono state confiscate con relativa apposizione dei sigilli all’esercizio privo di tutte le autorizzazioni necessarie per il funzionamento.