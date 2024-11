Capaccio Paestum, abuso edilizio a Ponte di Ferro: scatta il sequestro

Una proprietà con due unità ad uso abitativo e sita in località Ponte di Ferro, in via Galzerano, è stata sottoposta a sequestro preventivo dagli agenti della Polizia Municipale, addetti al “Settore Edilizia”, di Capaccio Paestum, al comando di Sofia Strafella.

I controlli e le contestazioni

I sopralluoghi del caso sono stati effettuati di concerto con il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale.

I controlli, in seguito a dei sospetti sui presunti illeciti edilizi, vennero avviati già nel settembre 2023 e ieri, gli agenti e il personale incaricato dell’U.T.C., hanno raggiunto gli immobili per procedere ad ulteriori accertamenti e rilievi. Proprio dai rilievi è emerso che parte del suolo agricolo avrebbe subito una trasformazione urbanistica non autorizzata in quanto vi erano state edificate le due strutture prefabbricate ad uso abitativo con relative corti separate da una recinzione con paletti di ferro e rete metallica, ognuna recintata e dotata di autonomo ingresso pedonale e carrabile chiuso da cancelli di ferro aperti sulla via Galzerano, la strada comunale adiacente.

Il primo prefabbricato era stato dotato di impianti idrici ed elettrici ed era stato completato in ogni sua parte con infissi in alluminio, grondaie e tutte le installazioni utili ad abitarlo.

Al suo ingresso, gli agenti, hanno rilevato un vano soggiorno, una cucina con servizi igienici e vani letti, pavimentazione e arredamenti.

Dal sopralluogo non sono emersi ulteriori lavori in corso, in quanto l’abitazione, sottoposta a sequestro preventivo, sarebbe risultata completa ed in uso, collegata alle reti di distribuzione di acqua potabile e energia elettrica.

Stessa situazione per l’altro prefabbricato ad uso abitativo, anch’esso finito in ogni sua parte e arredato.

Gli immobili sequestrati sono stati affidati in Custodia Giudiziale ai proprietari responsabili anche di non violare l’integrità dei sigilli apposti.