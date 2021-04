Capaccio Paestum: a breve i lavori in via Sabatella Scigliati

CAPACCIO PAESTUM. Il Comune, retto dal sindaco Franco Alfieri, ha approvato i lavori di ripristino e messa in sicurezza di via Sabatella Scigliati.

L’intervento si inserisce nella strategia di miglioramento della viabilità su tutte le strade comunali iniziato dall’Amministrazione dall’inizio del proprio mandato. In questo caso i lavori si ritengono anche piuttosto urgenti: la necessità è stata resa maggiormente palese dalla perizia tecnico estimativa dell’ufficio Lavori pubblici.

Costo delle opere fissato in 122.080,10 euro: essendo l’importo inferiore ai 150.000 euro la legge prevede la possibilità di un affidamento diretto, senza bando di gara. Di questa somma 97.952,35 euro stanno assegnati all’esecuzione dei lavori e agli oneri della sicurezza, la restante parte resta in capo alla stazione appaltante per le spese tecniche come il coordinamento sicurezza, l’ufficio direzione lavori ed il collaudo.

Via Sabatella Scigliati è un’arteria di fondamentale importanza per la viabilità basti pensare la sua funzione di collegamento tra la ss18 e la Sp316a.