Capaccio Paestum, prosegue il piano opere pubbliche: si inaugura la riqualificazione del borgo Cafasso

Sabato 9 maggio, alle ore 18:00, l’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum inaugurerà la terza opera pubblica nel giro di pochi giorni. Dopo i recenti interventi consegnati alla cittadinanza, il taglio del nastro questa volta si terrà a Cafasso, per celebrare la conclusione dei lavori di rigenerazione urbana dello storico borgo della Piana di Paestum.

Un intervento nel segno della storia e del decoro urbano

L’intervento è stato realizzato nel pieno rispetto della configurazione architettonica e storica del luogo, mirando a preservare l’identità del borgo pur modernizzandone i servizi. I lavori hanno riguardato, nello specifico, la creazione di una nuova piazza antistante la chiesa, che diventerà il cuore pulsante dell’aggregazione sociale per i residenti della zona.

Illuminazione, verde e nuovi arredi: i dettagli del progetto

Oltre alla nuova area pedonale, il progetto di riqualificazione ha previsto la realizzazione di nuovi marciapiedi e l’installazione di arredi urbani moderni e funzionali. Grande attenzione è stata data alla sicurezza e alla sostenibilità attraverso il potenziamento della pubblica illuminazione e la cura delle aree verdi, restituendo alla frazione Cafasso un aspetto decoroso e accogliente per cittadini e visitatori.