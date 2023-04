Capaccio Paestum, presentato il Masterplan Salerno Litorale Sud | VIDEO

Il Masterplan-PIV Costa Salerno Sud, presentato presso l’ex Tabacchificio SAIM di Capaccio Paestum, rappresenta un importante progetto di sviluppo e riqualificazione della costa campana avviato nel 2016 dalla Regione.

L’obiettivo del masterplan è quello di valorizzare il litorale a sud di Salerno attraverso strategie e azioni in grado di incidere positivamente sulla programmazione di breve e medio termine delle amministrazioni locali.

La conferenza

Durante la conferenza, alla presenza di importanti personalità del mondo politico e culturale, è emerso che il masterplan richiede un ridisegno complessivo della linea di costa attraverso l’introduzione di progetti ad alta sostenibilità ambientale che possano contribuire a mantenere un equilibrio tra uomo e natura spesso compromesso a causa di fenomeni legati all’abusivismo e all’uso inappropriato del suolo.

Le strategie del masterplan si strutturano a partire dai territori non edificati, come elementi di grande qualità ambientale, che circondano e delimitano le aree urbane intersecandosi con le campagne agricole in questa zona molto fertili e che potranno essere il volano per una rinnovata qualità urbana e ambientale.

Il masterplan cerca di coniugare due paesaggi molto distinti, ovvero quello del nord, fortemente connotato dalla presenza delle serre per la produzione agricola di 4° gamma, e quello del sud, caratterizzato dalla presenza puntuale degli allevamenti circondati da produzioni agricole prevalentemente monocolturali.

L’obiettivo è quello di unire i due paesaggi attraverso una chiave di lettura comune, quella della sostenibilità ambientale e della produzione energetica da fonti rinnovabili.

Il progetto

Il Masterplan-PIV Costa Salerno Sud si conclude con lo sviluppo di 7 progetti pilota che potranno rappresentare un modello di applicazione delle azioni strategiche. Tra questi progetti ci sono il Parco costiero del turismo sostenibile a Pontecagnano-Faiano, il Parco dello sport, della cultura e dell’intermodalità a Battipaglia, il Parco fluviale dell’innovazione energetica ad Eboli, e il Parco archeologico della cultura e del divertimento a Capaccio Paestum.

Il Masterplan-PIV Costa Salerno Sud rappresenta un importante passo in avanti per la valorizzazione del litorale campano e per la creazione di un equilibrio tra uomo e natura attraverso la promozione di progetti sostenibili e rispettosi dell’ambiente.