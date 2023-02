Masterplan Salerno Sud, proseguono gli incontri

Questa mattina a Palazzo Sant’Agostino si è tenuta una riunione di lavoro sul Masterplan “Programma integrato per la rigenerazione e valorizzazione del Litorale Salerno Sud”. Presenti l’Assessore regionale al Governo del Territorio Bruno Discepolo, il Presidente della Provincia di Salerno e Consigliere del Governatore Franco Alfieri, e i Sindaci e Amministratori dei Comuni di Salerno, Pontecagnano Faiano, Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Agropoli e Castellabate, accompagnati dai propri tecnici dei settori Governo del Territorio.

Le parole di Alfieri

“Era necessario – dichiara Franco Alfieri – verificare con i Sindaci interessati il lavoro svolto con il Gruppo di progettazione aggiudicatario della gara, coordinato dallo studio Boeri architetti e composto da Mate Società Cooperativa, Studio Silva S.r.l., Ftourism & Marketing di Josep Ejarque.

Il Masterplan è un fondamentale strumento di programmazione economica e pianificazione territoriale. Rappresenta un modello virtuoso di governance, ma come tutti i progetti audaci e moderni può avere successo solo se condiviso.”

Il masterplan

Il Masterplan costituisce la seconda fase strategica del piano di sviluppo e riqualificazione della costa campana avviato dalla Regione Campania (il primo intervento nell’area domitio – flegrea) e si caratterizza come un programma di intervento per il litorale compreso tra i comuni di Salerno e Castellabate (oltre 50 km di costa), in linea con le strategie generali dettate dal PTR per il Campo Territoriale Complesso n. 6 “Costa salernitana”, rappresentando un’ occasione unica per la valorizzazione di un territorio dal potenziale ambientale e turistico straordinario.