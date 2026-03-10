Attualità

Capaccio Paestum, dissesto idrogeologico e lavori sul Rio Ciorlito. Il punto con il Deputato Pino Bicchielli

Il Deputato di Forza Italia, ai microfoni di InfoCilento, ha fatto il punto della situazione tracciando anche il bilancio dell'inverno dal punto di vista del dissesto idrogeologico

Alessandra Pazzanese

L’inverno che sta volgendo al termine è stato difficile anche per il territorio cilentano: allagamenti, frane, smottamenti, fiumi in piena, interruzioni viarie sono stati all’ordine del giorno. Il cambiamento climatico, con lunghi periodi di siccità alternati a periodi in cui in poche ore è caduta la pioggia che, in condizioni normali, cadrebbe in un mese, ha causato non pochi problemi e in questo scenario gli interventi pubblici per la messa in sicurezza di ponti e luoghi particolarmente critici ed esposti a rischio sono diventati fondamentali.

Il bilancio del Deputato Pino Bicchielli

Di recente il Deputato Pino Bicchielli, Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Rischio Idrogeologico e Sismico, ha presentato un’interrogazione in Parlamento per chiedere interventi e spiegazioni sui lavori, fermi da tempo, presso il Ponte sul Rio Ciorlito, a Capaccio Paestum, interventi utilissimi anche a prevenire allagamenti. Il Deputato di Forza Italia, ai microfoni di InfoCilento, ha fatto il punto della situazione tracciando anche il bilancio dell’inverno dal punto di vista del dissesto idrogeologico.

Un inverno critico

“E’ stato un inverno drammatico per quanto riguarda le conseguenze del dissesto idrogeologico, le immagini di Niscemi sono sotto gli occhi di tutti. Come Presidente della Commissione Speciale d’Inchiesta sul Dissesto Idrogeologico affronto questo tema che riguarda il 95% dei Comuni Italiani” ha affermato Bicchielli sottolineando l’importanza della prevenzione anche per non creare difficoltà ai tanti lavoratori del territorio che vivono di agricoltura e soffermandosi sui lavori presso il Ponte sul Rio Ciorlito.

