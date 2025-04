Capaccio: domani al Capoluogo i funerali del piccolo Pietro Spizzico

Il giovane Pietro Spizzico tornerà nella sua Capaccio domani mattina alle ore 10:30.

Terminata l’autopsia, pochi minuti fa, la salma del quindicenne è stata liberata per permettere l’organizzazione della cerimonia funebre.

Ancora non si conosce il referto dell’esame autoptico.

L’ultimo saluto

Domani, ad accogliere il giovane, la Chiesa di San Pietro Apostolo di Capaccio Capoluogo in cui la salma arriverà alle ore 10:30. La Chiesa, in cui in questi giorni centinaia di persone si sono riunite per pregare per Pietro, rimarrà aperta per quanti vorranno dare l’ultimo saluto ad un ragazzo sportivo, solare e generoso, venuto a mancare troppo presto.

I funerali

Alle ore 17:30 si terrà la funzione religiosa.

Pietro lascia la mamma Ilenia Ragni, il papà Maurizio, le sorelle Luce e Donatella, il fratello Alessandro, i nonni, i parenti, gli amici e un’intera comunità in lacrime e addolorata.

Ieri sera i suoi amici, a pochi metri da piazza Tempone, la piazza in cui Pietro era solito trascorrere le sue giornate giocando a pallone, hanno esposto uno striscione con i colori della Roma, la squadra che Pietro tifava.

“Pietro per sempre” si legge sullo striscione e per sempre resterà davvero il ricordo di un giovane amato da tutti e che mancherà a tutti.