Caos Battipagliese, si dimette mister Vitale

Lasciano Vitale e il suo vice. Attesa per il nome del nuovo tecnico

Redazione Infocilento

La Battipagliese1929 ha reso noto di aver ricevuto ed accettato, al termine della gara persa in casa con l’Agerola, le dimissioni del tecnico della prima squadra Luigi Vitale e del suo secondo Giovanni Montuori.

La nota della società

Ai due tecnici va il ringraziamento per quanto fatto sulla panchina della Battipagliese e i migliori auguri a livello personale e professionale per il prosieguo della loro carriera sportiva.

La società si riserva di comunicare il nuovo allenatore della Battipagliese nelle prossime ore. 

Leggi anche:

Naufragio Battipagliese. Zebrette sconfitte dall’Agerola
Condividi questo articolo
Articolo precedente Promozione: l’Agropoli torna al successo. I delfini battono il Victoria Marra per 2-0
Articolo Successivo Balli in corsia al Ruggi d’Aragona mentre il pronto soccorso scoppia: è polemica a Salerno
Nessun commento