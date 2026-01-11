Caos Battipagliese, si dimette mister Vitale

La Battipagliese1929 ha reso noto di aver ricevuto ed accettato, al termine della gara persa in casa con l’Agerola, le dimissioni del tecnico della prima squadra Luigi Vitale e del suo secondo Giovanni Montuori.
La nota della società
Ai due tecnici va il ringraziamento per quanto fatto sulla panchina della Battipagliese e i migliori auguri a livello personale e professionale per il prosieguo della loro carriera sportiva.
La società si riserva di comunicare il nuovo allenatore della Battipagliese nelle prossime ore.