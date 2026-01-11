Naufragio Battipagliese. Zebrette sconfitte dall’Agerola

Nella ventesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, l’Agerola espugna il “Provenza” di Macchia per tre reti a due ed accorcia le distanze in ottica play off proprio sulla Battipagliese. Zebrette senza Ripa, Bisceglia, Cassese ed Onesto che perdono tra le mura amiche e subiscono le contestazione a fine gara dei propri tifosi dicendo addio ad ogni speranza recondita di vittoria del campionato ed, anzi, vedendo allontanarsi l’Apice al secondo posto ed avvicinarsi alle proprie spalle proprio l’Agerola.

La partita

Il match è combattuto con le due squadre che si danno battaglia fin dai primi minuti. Al 10’ passano gli ospiti: buca l’Agerola sulla destra d’attacco, palla in profondità per Castellano che supera Trapani in uscita con uno scavetto. Flebile la risposta della Battipagliese. Ci prova prima Spagnuolo con una conclusione in area di destro deviata da De Luca in calcio d’angolo e poi, ad un minuto dal termine della prima frazione di gioco, trova la rete del pari: Spagnuolo imbuca centralmente per Senatore che scattato sul filo del fuorigioco aggira De Luca in uscita e deposita in rete la rete del momentaneo pari.

Pari che, però, dura pochissimo perché dopo tre minuti della ripresa Camara atterra Giannalua in area di rigore e Bustos dal dischetto non perdona per il nuovo vantaggio costiero. L’Agerola controlla senza patemi il risultato di vantaggio e trova il tris con il neo entrato Lelli il quale ruba palla a Vitale, entra in area di rigore e punisce Trapani con un fendente di destro.

La Battipagliese si getta in avanti e trova la rete che accorcia le distanze nel finale con Salvador: l’esterno argentino colpisce di testa sul secondo palo su un cross ben calibrato da Olmos. Nel finale Abayian ha la possibilità da posizione ravvicinata di trovare la rete del pari ma la sua conclusione è debole e facilmente parata da De Luca.