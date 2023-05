Campus scolastico di Sala Consilina: via libera del Tar

La revoca del finanziamento di 13,5 milioni di euro per la realizzazione del Campus scolastico a Sala Consilina è illegittima perché l’INAIL non poteva agire con un provvedimento di archiviazione prima della scadenza del termine del 31 dicembre 2023, fissato dallo stesso Istituto, per la realizzazione della progettazione dell’opera. A deciderlo è stato il TAR di Salerno che ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Sala Consilina contro il provvedimento con cui l’INAIL ha archiviato il finanziamento di 13,5 milioni di euro.

“E’ accaduto quello che avevamo previsto – ha commentato il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone – il TAR ha messo in evidenza l’assurdità del provvedimento dell’INAIL che prima fissa un termine ultimo per la progettazione e poi, prevedendo il futuro, decide quasi con un anno di anticipo che quel termine non può essere rispettato dal Comune”.

J’accuse dell’assessore: ostilità da parte di enti territoriali

Per l’Assessore Comunale alla Scuola Michele Galiano questa “è l’ennesima prova dell’ostilità da parte di enti territoriali sovracomunali e istituti nazionali nei confronti di Sala Consilina ed spero serva da lezione a chi ha preferito la strumentalizzazione politica invece di fare fronte comune con l’Amministrazione Comunale”.