Campania Welfare: il Piano di Zona S9 tra i primi quattro finanziati dalla Regione | VIDEO

Il Piano di Zona ambito S9, con il comune di Sapri capofila, continua la sua campagna di programmazione. Ed ora ad attenderlo vi è un progetto importante: Campania Welfare. Un programma lanciato dalla Regione Campania al quale l’ambito S9 ha decido di partecipare con ottimi risultati. Il Piano infatti risulta tra i primi quattro finanziati dalla Regione Campania per un importo di oltre 700mila euro.

L’iniziativa

Un’importante iniziativa per favorire l’inclusione sociale e il reinserimento lavorativo di chi è in difficoltà. “Un passo decisivo in un percorso che mette al centro il valore della comunità e della solidarietà” ha sottolineato l’assessore alla scuola, alle politiche sociali e alle politiche giovanili Lucia Fortini. Un lavoro lungo portato avanti dall’ambito S9 diretto dalla Coordinatrice Gianfranca Di Luca.

“È un progetto lanciato dalla Regione Campania al quale noi abbiamo deciso di aderire quando si è aperta la prima finestra il 30 Novembre del 2024 – ha affermato la coordinatrice Di Luca – Nei giorni scorsi è stata pubblicata la graduatoria e noi rientriamo tra i primi quattro Piani di Zona della Regione Campania al quale è stato approvato questo progetto per un importo di 790mila euro”. E poi ha aggiunto.

Le finalità

“Il progetto consta di tre azioni: educativa territoriale e dunque assistenza alle famiglie con sei nuovi centri di aggregazione per le famiglie che saranno istituiti in sei Comuni dell’Ambito S8 , corsi di formazione per personale con contributi e infine tirocini per le persone svantaggiate e per i disabili. Un nuovo progetto e una nuova sfida per l’ambito S9”, ha infine chiosato la coordinatrice Di Luca