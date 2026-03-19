Campania Climate Hub: la Regione lancia il nuovo quadro climatico regionale ad alta risoluzione, ecco di cosa si tratta

Nasce la mappa digitale e interattiva che racconta il clima del futuro. L’infrastruttura digitale avanzata, open source e gratuita, è sviluppata dalla Fondazione CMCC per rafforzare la pianificazione regionale e agevolare scelte strategiche basate su evidenze scientifiche, per un futuro più resiliente.

Una pianificazione altamente moderna

La Regione Campania compie un passo decisivo verso una pianificazione climatica moderna e scientificamente robusta grazie al nuovo Quadro Climatico Regionale e al servizio digitale Campania Climate Hub, realizzati in collaborazione con la Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, istituto di eccellenza nella ricerca scientifica sull’interazione tra il sistema climatico e i sistemi sociali, economici e ambientali.

Ad oggi questi strumenti rappresentano la base conoscitiva più avanzata mai prodotta per il territorio regionale, integrando dati osservativi e proiezioni climatiche future realizzate con tecnologie di ultima generazione.

“Con il Campania Climate Hub la Regione Campania compie un passo concreto verso una pianificazione più consapevole e moderna del territorio – dichiara Claudia Pecoraro, Assessora all’Ambiente della Regione Campania –. Mettiamo a disposizione delle amministrazioni uno strumento avanzato per orientare le scelte, prevenire i rischi e accompagnare lo sviluppo in modo sostenibile. È un investimento strategico per il futuro della Campania e per la qualità della vita delle nostre comunità”.

Tecnologia avanzata al servizio dell’adattamento climatico

Il Campania Climate Hub è uno strumento di grande utilità per valutare l’evoluzione dei principali pericoli climatici quali, ad esempio, ondate di calore, piogge intense, periodi prolungati di siccità. Il servizio, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Dataclime (previa registrazione), è progettato per mettere a disposizione un’infrastruttura digitale per la pubblica amministrazione e per i tecnici del territorio, con dati coerenti, validati e prodotti con i metodi più avanzati e le tecnologie più innovative di cui dispone la comunità scientifica a livello internazionale.

Uno sguardo chiaro sul futuro climatico della Campania

Le proiezioni climatiche, fino al 2050 (in coerenza con il Piano Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico, https://climadat.isprambiente.it/pnacc/), basate su diversi scenari di emissioni di gas serra (RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5), sono state ulteriormente integrate con analisi relative ai più recenti scenari socio-economici condivisi (SSP1-2.6 e SSP3-7.0). Tali dati mostrano come la Campania sia già oggi un territorio esposto a fenomeni estremi e come tali condizioni tenderanno ad accentuarsi nei prossimi decenni. Tra le informazioni più significative, si notano aumenti delle temperature e delle ondate di calore sempre più frequenti e durature, eventi estremi di precipitazione più frequenti anche in presenza di un possibile calo delle precipitazioni totali negli scenari ad alte emissioni, fenomeni siccitosi più intensi e persistenti alimentati dal riscaldamento, una crescente domanda energetica estiva che supera ampiamente la riduzione dei consumi invernali dovuta a inverni più miti. Queste informazioni, disponibili tramite mappe dinamiche, indicatori comunali e provinciali e dati scaricabili, offrono ai decisori una piattaforma aggiornata, trasparente e scientificamente solida per programmare investimenti e strategie di adattamento.

Ricerca scientifica e governance pubblica: una collaborazione strategica

Il Quadro Climatico Regionale e il Campania Climate Hub sono il frutto di una collaborazione che rappresenta un modello di alleanza virtuosa tra ricerca scientifica e governo del territorio.

La collaborazione tra la Direzione Generale Difesa del Suolo, Ecosistema e Sostenibilità della Regione Campania e CMCC, formalizzata nell’accordo del maggio 2025, mette insieme le conoscenze scientifiche prodotte dal CMCC, istituzione scientifica di rilievo internazionale impegnata nello studio del clima, dei suoi cambiamenti e dei relativi impatti, con la capacità istituzionale della Regione Campania di tradurre queste conoscenze in politiche, interventi e strategie operative.

Queste riguardano ambiti cruciali come la definizione della Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, la pianificazione urbana, territoriale ed energetica, le valutazioni di rischio e di vulnerabilità settoriale, la comunicazione pubblica e il coinvolgimento di cittadine e cittadini.

Il CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici è una Fondazione di ricerca, leader globale nelle scienze del clima, che studia le interazioni tra il sistema climatico e i sistemi socio-economici e ambientali, fornisce approfondimenti e soluzioni innovative per le strategie di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici. Il CMCC svolge un ruolo fondamentale nella ricerca climatica globale, collaborando strettamente con partner internazionali per promuovere la modellistica climatica, le previsioni e le informazioni scientifiche utili ai processi decisionali.