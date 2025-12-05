Campania, Anas: provvisoriamente istituito il senso unico alternato sulla 18 “Tirrena Inferiore”, ad Eboli

Anas incidente

Sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è provvisoriamente attivo il senso unico alternato in corrispondenza del km 85,900, ad Eboli a causa di un incidente autonomo occorso tra due veicoli.

Il sinistro

Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha provocato un ferito lieve.

La circolazione è rallentata, con code.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento.

Anas

Anas, società del Gruppo Fs italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

