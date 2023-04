Campagna, verso il voto: tre i candidati a sindaco

A mezzogiorno di domani, sabato 15 aprile, conosceremo tutti i nomi dei candidati al consiglio comunale di Campagna nella tornata elettorale di metà maggio. Al momento conosciamo i tre candidati a sindaco, Attilio Busillo, Pierfrancesco D’Ambrosio e Biagio Luongo, il numero delle liste che scenderanno in campo ed i simboli che saranno presentati agli elettori.

Elezioni a Campagna: i numeri

Complessivamente ci saranno oltre 270 candidati al consiglio comunale, distribuiti nelle 17 liste che sono state annunciate.

Più esattamente, Pierfrancesco D’Ambrosio potrà contare su 7 liste: Partecipazione popolare, Insieme per Campagna, Campagna si rinnova, Area democratica, Bene comune, Campagna sul serio, Più Campagna.

Appena una in meno, quindi 6 liste, per Biagio Luongo: Ambiente e territorio, Campagna coraggiosa, Città in comune, Generazione Campagna, Prospettiva e crescita, Siamo Campagna.

Con un’assemblea pubblica martedì scorsa, Attilio Busillo invece ha ufficializzato le 4 liste che sosteranno la sua candidatura a sindaco: Campagna futura, Sempre uniti, Battiti per me, Prima Campagna.

Le coalizioni

La composizione delle coalizioni ha aspetti anche eterogenei, come spesso accade in presenza di raggruppamenti civici, senza simboli di partito veri e propri. Ma in ogni caso gli schieramenti sono ben delineati fin da adesso.

Attilio Busillo guida una coalizione che si ispira al centrodestra, con ampia presenza delle aree moderate. In occasione della presentazione delle sue liste, le posizioni sono state ben definite, collocando l’intera coalizione nella cornice del centrodestra.

Diametralmente su sponde opposte, invece, la coalizione guidata da Biagio Luongo. Ex sindaco di Campagna per due mandati consecutivi, Luongo è esponente storico della sinistra campagnese, attualmente vicino al Partito Democratico. Una collocazione testimoniata sia dalla presenza alla sua conferenza programmatica di esponenti regionali e provinciali targati Pd, sia l’endorsement di qualche settimana fa di Italia Viva attraverso la coordinatrice di zona, sia l’adesione, con una propria lista, del Partito Socialista Italiano attraverso il suo coordinatore cittadino, Livio Moscato.

Di più difficile collocazione, invece, la coalizione guidata da Pierfrancesco D’Ambrosio. Il candidato a sindaco è anch’egli storicamente esponente della sinistra locale. A suo sostegno, però, ci sarà buona parte dell’amministrazione uscente guidata da Roberto Monaco, che invece si richiama all’area del centrodestra.

In ogni caso, in ognuna delle tre coalizioni sembra l’intesa programmatica l’elemento di coesione, nel senso che si punta maggiormente a disegnare obiettivi da raggiungere, piuttosto che soffermarsi su possibili future divisioni.

Questo è lo scenario con cui coalizioni e candidati si preparano al mese ufficiale di Campagna elettorale. Uno scenario quasi inevitabilmente destinato a scomporsi, visto che Campagna si presenta al turno elettorale potendo contare sul turno di ballottaggio, che con tre candidati in campo ne escluderebbe uno soltanto, il cui appoggio al secondo turno potrebbe poi rivelarsi fondamentale.