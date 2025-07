Campagna: furto fallito alla rivendita di telefonia mobile. E’ accaduto questa notte

Ladri in azione a Quadrivio di Campagna. Un tentato furto è stato messo a segno questa notte ai danni di una rivendita di telefonia mobile, un esercizio commerciale accorsato, punto di riferimento di tutta la zona.

La notizia

La notizia rimbalzata immediatamente sui social e nelle chat di messaggistica istantanea è stata accompagnata anche dall’indignazione dei residenti e dei commercianti che chiedono il potenziamento dei controlli da parte degli organi competenti e che non si sentono più sicuri.

«Stanotte qualcuno ha provato ad entrare nella nostra attività commerciale. Non per comprare.

Non per riparare. Ma, a quanto pare, per ristrutturare la saracinesca…». Un velo di sarcasmo e a seguire una serie di commenti e lamentele.

Il furto fallito

Il furto fallito ha lasciato, comunque, danni all’attività commerciale. Porta d’ingresso distrutta, saracinesca devastata e danni economici da affrontare per continuare a lavorare. «Noi apriamo come sempre. Con una saracinesca un po’ piegata. Ma con la schiena dritta».

I commercianti sono indignati, i residenti anche. La gente chiede maggiori controlli.