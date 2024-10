Trentinara, sventato furto in un’abitazione

Paura oggi pomeriggio a Trentinara dove un giovane di origini algerine di ventitré anni ha tentato di mettere a segno un furto in un’abitazione della zona.

Un colpo fallito

L’uomo ha tentato di introdursi nella casa di via Europa, ma è stato sorpreso dai proprietari e quindi si è dato alla fuga.

Immediatamente i proprietari dell’abitazione presa di mira hanno allertato i vigili urbani e il 24enne è stato bloccato dall’agente della Municipale, in servizio, Martina Mucciolo presso l’abitazione in cui alloggiava il magrebino sita in Via Trieste.

Indagini in corso

Prontamente sono stati avvisati anche i carabinieri della stazione di Roccadaspide, guidati dal maresciallo Domenico Castiello, che sono arrivati sul posto per tutti i rilievi del caso effettuati con il coordinamento del comando di Agropoli alla guida del capitano Giuseppe Colella.

Il magrebino è stato trasportato in caserma.