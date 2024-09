Camerota: tratto in salvo esemplare di tartaruga “caretta caretta” a Baia degli Infreschi

Un esemplare di tartaruga caretta caretta è stato salvato nel pomeriggio di oggi, a largo di Baia Infreschi, da alcuni diportisti che si sono accorti delle difficoltà in cui versava l’animale.

La tartaruga infatti mostrava difficoltà nel rimanere a galla a causa di un infortunio alla zampetta determinati da una Lenza che le impediva di nuotare. Accortosi di quanto accaduto, il diportisti ha subito allertato la Capitaneria di Porto di Palinuro per procedere con il recupero dell’animale, salvato dal diportista che subito si è tuffato in mare per evitare che la tartaruga affogasse.

Dopo averlo recuperato e messo in salvo, l’esemplare marino è stato trasportato presso il porto di Marina di Camerota. Qui ad accoglierlo c’era il personale specializzato che subito ha organizzato il trasferimento presso la Stazione Zoologica Anton Dorhn di Portici, dove l’animale verrà curato e poi rimesso in acqua.