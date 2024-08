Un’estate da record per la Campania e per il Cilento, che si riconferma la nursery ideale per la nidificazione delle tartarughe marine Caretta caretta.

La schiusa delle uova ha regalato momenti emozionanti per turisti e residenti, anche grazie all’incessante lavoro dei tanti volontari Enpa e della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli che dal 2015 monitorano le nostre coste preservando la specie protetta.

Intervista a Roberta Teti della stazione zoologica Anton Dohrn e volontaria ENPA.