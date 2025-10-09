Camerota, inaugura l’Ambulatorio Infermieristico e postazione 118: un nuovo passo verso la sanità di prossimità

Un importante traguardo per la sanità locale e per tutta la comunità di Camerota. Giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 11:30, in località Porto di Marina di Camerota, si terrà l’inaugurazione del nuovo Ambulatorio Infermieristico e della Nuova Postazione 118, due servizi fondamentali per garantire assistenza sanitaria diretta, efficiente e di qualità ai cittadini.

I servizi

Il nuovo ambulatorio rappresenta un punto di riferimento stabile per prestazioni infermieristiche di base e specialistiche, tra cui: Terapia intramuscolare ed endovenosa; Sostituzione e medicazione di PICC; Lavaggio di PICC e Port-a-Cath; Sostituzione e inserimento di cateteri vescicali; Altre prestazioni infermieristiche su prescrizione medica. Con l’attivazione della postazione 118, Camerota potrà contare su un presidio di emergenza-urgenza più vicino, capace di ridurre i tempi di intervento e migliorare la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

“Questo progetto – dichiara il sindaco Mario Salvatore Scarpitta – rappresenta un passo concreto verso una sanità più vicina alle persone. Diciamo basta ai viaggi della speranza: Camerota merita servizi sanitari di qualità, accessibili e moderni.” L’iniziativa rientra nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per potenziare i servizi essenziali sul territorio, in collaborazione con ASL Salerno, operatori sanitari e associazioni locali.