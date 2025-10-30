Calcio: Eccellenza e Promozione in campo, le immagini dei gol

Festa per Ebolitana, Battipagliese, Santa Maria e Agropoli

A cura di Manuel Chiariello

Turno infrasettimanale positivo per le formazioni salernitane impegnate nei campionati di Eccellenza e Promozione. Sorridono Ebolitana, Battipagliese, Santa Maria e Agropoli.

Le compagine della piana del Sele continuano il duello a distanza per il primato: la Battipagliese supera 2 a 0 il San Vito Positano, l’Ebolitana si sbarazza dell’Apice 3 a 1. Primo urrà per la Polisportiva Santa Maria che batte 1 a 0 il Costa d’Amalfi.

In Promozione fa festa anche l’Agropoli che con un po’ di fatica supera 1 a 0 il Faiano grazie ad un gol di Tedesco subentrato nella ripresa.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Annachiara Spinelli

Sara Annachiara Spinelli nuovo vice coordinatore di Forza Italia Agropoli

Rimodulato il direttivo cittadino in vista delle elezioni regionali. Questo il nuovo…

Simona Corradino

Capaccio Paestum, Corradino rompe con i consiglieri della sua lista: “Non ci sono più i presupposti politici”

“I consiglieri eletti nelle mie liste hanno più volte votato argomenti politicamente…

Sant'Angelo a Fasanella

“Un’Ora d’Area”: il Cilento Interno avvia un percorso di dialogo e partecipazione territoriale

Parte a Sant’Angelo a Fasanella il progetto “Un’Ora d’Area”: 29 Comuni coinvolti…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79