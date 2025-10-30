Calcio: Eccellenza e Promozione in campo, le immagini dei gol

Turno infrasettimanale positivo per le formazioni salernitane impegnate nei campionati di Eccellenza e Promozione. Sorridono Ebolitana, Battipagliese, Santa Maria e Agropoli.
Le compagine della piana del Sele continuano il duello a distanza per il primato: la Battipagliese supera 2 a 0 il San Vito Positano, l’Ebolitana si sbarazza dell’Apice 3 a 1. Primo urrà per la Polisportiva Santa Maria che batte 1 a 0 il Costa d’Amalfi.
In Promozione fa festa anche l’Agropoli che con un po’ di fatica supera 1 a 0 il Faiano grazie ad un gol di Tedesco subentrato nella ripresa.