Eccellenza: l’ Ebolitana batte l’Apice e si prende la vetta

L’Ebolitana di mister Egidio Pirozzi, vince e convince ad Apice. La formazione ebolitana è ora da sola, al primo posto del campionato di Eccellenza campana, girone B.
La partita
Inizia il match, con un tiro di Kouyate, al secondo minuto, deviato da Sorrentino. Altra parata di Sorrentino, sei minuti dopo sul diagonale di Mincione. Su capovolgimento di Fronte gran tiro di Maiello deviato in angolo. Sessanta secondi dopo, la rete di Cappiello, di rapina in area piccola, su cross di Spinola. Esultano i tifosi dell’Ebolitana.
De Sio vicino al raddoppio al quindicesimo. Il suo pallonetto termina di poco a lato. Minuto 25° Maiello, in area cerca di piazzare il pallone, ma sciupa il doppio vantaggio. Doppio tiro di Mincione, respinto dalla difesa ebolitana. Mele, viene steso in area al 34 esimo, rigore. Un minuto dopo trasforma ancora Cappiello, doppietta personale e due a zero per l’Ebolitana di Pirozzi.
Prodezza balistica in rovesciata di Cappiello, due minuti dopo. Tre a zero e festa sugli spalti dei tifosi ebolitani, tripletta di Cappiello. Prova a reagire l’Apice dopo 41°di gioco, il colpo di testa di Schinnea termina fuori. Un solo minuto di recupero, squadre negli spogliatoi.
La ripresa
Il secondo tempo vede subito l’Ebolitana vicina al poker, al primo minuto due conclusioni di Mele, la seconda respinta sulla linea. Al sedicesimo, sforbiciata di Cappiello, palla alta sulla traversa. Cinque minuti dopo, Onesto per l’Apice, entra in area e mette alto, sulla destra di Sorrentino.
Al minuto 40°, Lettieri, spara alto sulla traversa. Accorcia Schinnea per l’Apice, al 47 esimo, su azione d’angolo. Minuto 49°, clamoroso palo di Cavallo. Termina la gara dopo sei di recupero.
Festa per i tifosi dell’Ebolitana giunti ad Apice. La capolista da sola, del girone B di Eccellenza, è l’Ebolitana.