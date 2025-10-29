Battipagliese corsara a Positano: finisce 2 a 0

Nella decima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese espugna il “Vittorio De Sica” di Positano grazie ad una doppietta del capitano Ciccio Ripa. Un gol per tempo dell’ex Juve Stabia e tre punti d’oro in classifica per le zebrette che le permettono di superare l’Apice e rimanere in scia della nuova capolista Ebolitana.

La gara

Mister Fiume conferma lo stesso undici della settimana scorsa e la Battipagliese comincia subito forte: all’8 Formicola serve Ripa in area di rigore che si gira e da ottima posizione calcia al lato. Tra il 13’ e il 15’ Nuvoli ci prova due volte dalla distanza ma la mira è imprecisa.

Al 21’ la Battipagliese passa: Spagnuolo scappa via in contropiede e Spina lo attera visibilmente. E’ calcio di rigore che Ripa non sbaglia. Al 25’ Senatore ci prova su azione di contropiede ma il suo diagonale viene parato a terra da Palumbo.

Il Positano si fa vivo pericolosamente dalle parti di Trapani in due circostanze nei primi quarantacinque minuti: prima con un tiro cross di D’Amora e poi con una conclusione in area di Coppola ma in entrambe le circostanze il piplet bianconero si fa trovare pronto.

Prima della fine del tempo altra doppia occasione per la Battipagliese con Spagnuolo (35’, conclusione debole con il destro ben parata da Palumbo) e con Senatore (39’, punizione dai venticinque metri che si spegne al lato).

Secondo tempo a ritmi blandi

Nella ripresa i ritmi si abbassano e diminuiscono anche le azioni degne di nota. Al 2’ ci prova Spagnuolo dal limite con un tiro a giro di sinistro ma la palla termina alta.

Al 20’ Trapani intercetta un colpo di testa di Spina sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 23’ va Nuvoli al tiro da calcio di punizione dal limite ma la barriera devia in corner. Entra Sabatino che si trasforma in assist man. Al 35’ di tacco serve Bove che va alla conclusione da buona posizione ma la sfera termina alta.

Al 37’ sempre Sabatino apparecchia per Formicola che arriva a tu per tu con Palumbo ma si fa ipnotizzare dall’estremo difensore costiero. Al 46’ arriva il gol che chiude la gara: Sabatino sponda di testa per Ripa che si invola indisturbato verso l’area di rigore e trafigge imparabilmente Palumbo.