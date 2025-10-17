Caggiano, una messa in suffragio dei tre Carabinieri caduti a Castel d’Azzano

Si terrà martedì 21 ottobre alle ore 18:30, presso la Chiesa del SS. Salvatore, una Santa Messa in suffragio dei tre Carabinieri tragicamente deceduti nell’adempimento del proprio dovere a Castel d’Azzano, in provincia di Verona.

A perdere la vita nell’esplosione avvenuta durante un intervento operativo sono stati i militari Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, appartenenti all’Arma dei Carabinieri.

Un episodio che ha profondamente colpito l’intero Paese e suscitato un’ondata di cordoglio in tutta Italia.

L’iniziativa

L’iniziativa è promossa dal Comune di Caggiano, in collaborazione con la Sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e la Parrocchia del SS. Salvatore, con l’intento di offrire un momento di raccoglimento e preghiera in memoria dei tre servitori dello Stato.

La cerimonia

La cerimonia rappresenta anche un’occasione per esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime e gratitudine verso l’Arma dei Carabinieri, che ogni giorno opera con coraggio e dedizione al servizio della collettività.

L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare alla funzione religiosa, per onorare il sacrificio di chi ha perso la vita al servizio della sicurezza pubblica.