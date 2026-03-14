Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Oggi si festeggia Santa Matilde

Il 14 marzo è il 73º giorno del calendario gregoriano. Questa data, che cade nel cuore del mese dedicato a Marte, è storicamente densa di scoperte scientifiche rivoluzionarie, nascite illustri e trasformazioni politiche che hanno segnato il cammino dell’umanità verso la modernità.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica commemora Santa Matilde di Germania, regina e madre di Ottone I, nota per la sua carità verso i poveri. Si celebrano inoltre San Lazzaro di Milano, vescovo, e San Paolino di Capua.

Nati celebri del 14 marzo

Vittorio Emanuele II (1820), primo Re d’Italia.

(1820), primo Re d’Italia. Albert Einstein (1879), fisico tedesco naturalizzato statunitense, premio Nobel.

(1879), fisico tedesco naturalizzato statunitense, premio Nobel. Umberto I (1844), Re d’Italia.

(1844), Re d’Italia. Benedetto Croce (1866), filosofo, storico e politico italiano.

(1866), filosofo, storico e politico italiano. Diane Arbus (1923), celebre fotografa statunitense.

(1923), celebre fotografa statunitense. Michael Caine (1933), attore britannico.

(1933), attore britannico. Quincy Jones (1933), produttore discografico e compositore statunitense.

(1933), produttore discografico e compositore statunitense. Billy Crystal (1948), attore e comico statunitense.

(1948), attore e comico statunitense. Giorgio Chiavacci (1899), schermidore italiano.

(1899), schermidore italiano. Simone Biles (1997), ginnasta statunitense pluricampionessa olimpica.

Morti celebri del 14 marzo

Karl Marx (1883), filosofo ed economista tedesco.

(1883), filosofo ed economista tedesco. George Eastman (1932), inventore della pellicola fotografica e fondatore della Kodak.

(1932), inventore della pellicola fotografica e fondatore della Kodak. Fanny Kaplan (1922), rivoluzionaria russa nota per l’attentato a Lenin.

(1922), rivoluzionaria russa nota per l’attentato a Lenin. Stephen Hawking (2018), astrofisico e cosmologo britannico.

(2018), astrofisico e cosmologo britannico. Fred Buscaglione (1960), cantautore e polistrumentista italiano (deceduto in realtà il 3 febbraio, ma spesso associato per errore a celebrazioni di marzo; la correzione storica riporta la morte di Ciro Menotti avvenuta però a maggio). Rettificando l’elenco dei decessi accertati il 14 marzo: Zita di Borbone-Parma (1989), ultima imperatrice d’Austria.

Eventi storici principali

1861 : Il Tricolore viene adottato come bandiera nazionale dal neonato Regno d’Italia.

: Il Tricolore viene adottato come bandiera nazionale dal neonato Regno d’Italia. 1964 : Jack Ruby viene condannato a morte per l’uccisione di Lee Harvey Oswald, il presunto assassino di John F. Kennedy.

: Jack Ruby viene condannato a morte per l’uccisione di Lee Harvey Oswald, il presunto assassino di John F. Kennedy. 1994 : Viene rilasciata la versione 1.0.0 del kernel Linux, una pietra miliare per il software libero.

: Viene rilasciata la versione 1.0.0 del kernel Linux, una pietra miliare per il software libero. 2004: Vladimir Putin viene rieletto presidente della Russia con una larga maggioranza.

Giornate mondiali

Il 14 marzo si celebra la Giornata internazionale della matematica, nota anche come Pi Day. La scelta ricade su questo giorno perché nella notazione anglosassone la data si scrive 3.14, ovvero l’approssimazione ai centesimi della costante matematica pi greco.

Curiosità sui nati in questo giorno

I nati il 14 marzo cadono sotto il segno dei Pesci. Spesso mostrano una combinazione unica di intuito artistico e rigore logico. È una data che sembra “attrarre” il genio scientifico: la coincidenza della nascita di Einstein e della morte di Hawking in questo stesso giorno ha alimentato numerose suggestioni nel mondo della fisica e dell’astronomia.

Citazione del giorno

“L’immaginazione è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata, l’immaginazione abbraccia il mondo.” (Albert Einstein)

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco