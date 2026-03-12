Almanacco

Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Oggi è San Massimiliano

Il 12 marzo 1610 Galileo pubblicava il Sidereus Nuncius. Scopri come le sue osservazioni astronomiche hanno cambiato per sempre la nostra visione dell'universo

Redazione Infocilento
San Massimiliano

Il 12 marzo è il 71º giorno del calendario gregoriano. Questa data, che cade nel cuore della stagione primaverile imminente, ha visto alternarsi nel corso dei secoli scoperte scientifiche rivoluzionarie, cambiamenti politici radicali e la nascita di menti che hanno segnato la storia dell’arte e della tecnologia.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica ricorda San Massimiliano di Tebessa, martire del III secolo che rifiutò il servizio militare per motivi di fede; San Luigi Orione, sacerdote italiano fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza; San Teofane Confessore, cronista bizantino; e San Innocenzo I, Papa.

Nati celebri

  • Gabriele D’Annunzio (1863), scrittore, poeta e politico italiano.
  • Jack Kerouac (1922), scrittore statunitense, esponente della Beat Generation.
  • Giovanni Agnelli (1921), imprenditore e dirigente sportivo italiano, noto come l’Avvocato.
  • Liza Minnelli (1946), attrice e cantante statunitense.
  • Virginia Raffaele (1980), attrice e imitatrice italiana.
  • James Taylor (1948), cantautore statunitense.
  • Beppe Fiorello (1969), attore e produttore italiano.
  • Mitt Romney (1947), politico e imprenditore statunitense.

Morti celebri

  • Papa Gregorio I (604), noto come Gregorio Magno, dottore della Chiesa.
  • Cesare Borgia (1507), nobile e condottiero italiano.
  • Yehudi Menuhin (1999), violinista e direttore d’orchestra statunitense.
  • Robert Ludwig Mondavi (2008), produttore di vino statunitense di origini italiane.
  • Anne Frank (1845), secondo le ricerche più recenti la data della sua morte nel campo di Bergen-Belsen è collocata intorno ai primi di marzo, ma tradizionalmente viene ricordata in questo periodo.
  • George Westinghouse (1914), inventore e imprenditore statunitense.

Eventi storici principali

  • 1610: Galileo Galilei pubblica il Sidereus Nuncius, il trattato in cui rivela le sue scoperte astronomiche effettuate con il cannocchiale.
  • 1930: Gandhi inizia la celebre Marcia del Sale, una protesta non violenta contro il monopolio britannico sul sale in India.
  • 1947: Viene annunciata la Dottrina Truman, finalizzata a contrastare l’espansione del comunismo nel mondo.
  • 1994: La Chiesa d’Inghilterra ordina le sue prime sacerdotesse donne.
  • 1999: Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca entrano a far parte della NATO.
  • 2003: A Belgrado viene assassinato il primo ministro serbo Zoran Đinđić.

Giornata mondiale

Il 12 marzo si celebra la Giornata mondiale contro la cyber-censura, istituita per promuovere la libertà di espressione online e sostenere il libero accesso all’informazione in tutto il mondo.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 12 marzo appartiene al segno dei Pesci. Spesso queste persone manifestano una spiccata propensione per le arti visive e una sensibilità fuori dal comune, tipica dei sognatori e dei pionieri. I nati in questa data tendono a essere individui estremamente determinati, capaci di trasformare una visione astratta in una realtà solida, proprio come dimostrato dalla carriera di figure iconiche come Gianni Agnelli o Gabriele D’Annunzio.

Citazione del giorno

Ama il tuo sogno se pur ti tormenta. (Gabriele D’Annunzio)

