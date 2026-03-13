Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Bergoglio diventa papa Francesco

Il 13 marzo si colloca nel cuore della primavera meteorologica, un giorno che nel corso dei secoli ha testimoniato scoperte astronomiche rivoluzionarie, svolte politiche e la nascita di menti creative che hanno segnato la letteratura e lo spettacolo.

Santi celebrati oggi

La Chiesa cattolica ricorda in questa data San Roderico di Cordova, martire in Spagna nel IX secolo, e San Salomone, martire insieme a lui. Si celebra inoltre la memoria di Santa Eufrasia di Costantinopoli, vergine, e di San Niceforo, patriarca di Costantinopoli.

Nati celebri del 13 marzo

In questa data sono nati personaggi di rilievo internazionale e icone della cultura italiana:

Joseph Priestley (1733), chimico e filosofo inglese, scopritore dell’ossigeno.

Percival Lowell (1855), astronomo statunitense che ipotizzò l’esistenza di Plutone.

Anton Makarenko (1888), pedagogista sovietico.

L. Ron Hubbard (1911), scrittore statunitense e fondatore di Scientology.

Alberto Lattuada (1914), regista e sceneggiatore italiano.

Scatman John (1942), cantante e pianista jazz statunitense.

Luciano Ligabue (1960), cantautore, scrittore e regista italiano.

Adam Clayton (1960), bassista della band irlandese U2.

Carlo Conti (1961), conduttore televisivo italiano.

Mikaela Shiffrin (1995), sciatrice alpina statunitense, pluricampionessa olimpica.

Morti celebri del 13 marzo

Ricordiamo le personalità scomparse in questo giorno:

Belisario (565), celebre generale bizantino sotto Giustiniano I.

Sisto IV (1484), Papa della Chiesa cattolica e mecenate.

Benjamin Harrison (1901), 23º presidente degli Stati Uniti d’America.

Ivo Andrić (1975), scrittore jugoslavo e Premio Nobel per la letteratura.

Gabriele Ferzetti (2015), attore cinematografico e teatrale italiano.

Hans-Georg Gadamer (2002), filosofo tedesco, padre dell’ermeneutica moderna.

Eventi storici principali

Il 13 marzo è una data segnata da eventi che hanno cambiato la percezione del mondo e la storia delle istituzioni:

1781: L’astronomo William Herschel scopre il pianeta Urano, espandendo i confini conosciuti del sistema solare.

1900: Le Cortes spagnole approvano una legge che limita il lavoro minorile e delle donne.

1930: Il Clyde Tombaugh annuncia ufficialmente la scoperta del pianeta Plutone (avvenuta fotograficamente a febbraio).

1954: Inizia la battaglia di Dien Bien Phu, momento decisivo della guerra d’Indocina.

2013: Dopo il conclave, il cardinale Jorge Mario Bergoglio viene eletto Papa con il nome di Francesco, diventando il primo pontefice sudamericano.

Giornata mondiale

Il 13 marzo non presenta una ricorrenza fissa universale nel calendario delle Nazioni Unite, tuttavia in molti contesti clinici e sociali viene celebrata la Giornata mondiale del sonno (World Sleep Day) quando il venerdì della seconda settimana intera di marzo cade in questa data. A livello nazionale, in vari paesi si tengono iniziative di sensibilizzazione contro il cyberbullismo.

Curiosità sui nati il 13 marzo

I nati sotto il segno dei Pesci in questo giorno sono spesso descritti come individui dotati di una profonda intuizione e di una spiccata vena artistica. Storicamente, molti dei nati il 13 marzo hanno dimostrato una singolare capacità di vedere oltre il visibile, sia che si trattasse di esplorare lo spazio profondo, come Lowell, sia di analizzare l’animo umano attraverso la musica o la scrittura. Hanno spesso un carattere riservato ma estremamente determinato nel perseguire visioni originali.

Citazione del giorno

“Il mondo è un libro, e chi non viaggia ne legge solo una pagina.” (Attribuzione comune a Sant’Agostino).

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco