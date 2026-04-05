Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 5 Aprile: si celebra San Vincenzo Ferreri

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco del 5 aprile. Una giornata che attraversa i secoli unendo la spiritualità dei santi, le scoperte geografiche, le rivoluzioni musicali e le grandi sfide dell’ingegneria moderna.

Santi celebrati il 5 aprile

San Vincenzo Ferreri, sacerdote domenicano e celebre predicatore; Santa Irene di Tessalonica, martire; San Geraldo di Sauve-Majeure, abate; Santa Giuliana di Cornillon, vergine; Santa Maria Crescentia Höss, terziaria francescana.

Nati il 5 aprile

Thomas Hobbes (1588) filosofo britannico; Spencer Tracy (1900) attore statunitense; Bette Davis (1908) attrice statunitense; Gregory Peck (1916) attore statunitense; Enzo Cannavale (1928) attore italiano; Akira Toriyama (1955) fumettista giapponese; Francesco De Gregori (1951) cantautore italiano; Simone Inzaghi (1976) allenatore di calcio e calciatore italiano.

Morti il 5 aprile

Georges Jacques Danton (1794) politico e rivoluzionario francese; Chiang Kai-shek (1975) politico e generale cinese; Kurt Cobain (1994) cantante e chitarrista statunitense, leader dei Nirvana; Charlton Heston (2008) attore statunitense; Layne Staley (2002) cantante statunitense, leader degli Alice in Chains.

Eventi principali

1722 L’esploratore olandese Jakob Roggeveen sbarca sull’Isola di Pasqua, chiamandola così proprio in onore del giorno della festività. 1817 Il barone Karl von Drais presenta a Karlsruhe la “draisina”, considerata la prima forma di bicicletta. 1923 Viene fondata a Firenze la società aeronautica Costruzioni Meccaniche Aeronautiche S.A., che darà un forte impulso all’aviazione italiana. 1976 Il Movimento 5 Aprile scatena violente proteste in Piazza Tienanmen a Pechino contro la “Banda dei Quattro”. 1992 Iniziano ufficialmente l’assedio di Sarajevo e le elezioni politiche in Italia che segnano l’avvio della transizione verso la cosiddetta Seconda Repubblica. 1998 In Giappone viene aperto al traffico il Ponte di Akashi Kaikyō, che con una campata centrale di 1.991 metri diventa all’epoca il ponte sospeso più lungo del mondo.

Giornata Mondiale

Il 5 aprile ricorre la Giornata Internazionale della Coscienza, istituita dall’ONU per promuovere una cultura di pace basata sull’amore, la giustizia e il rispetto dei diritti umani.

Curiosità e citazione

Chi nasce in questo giorno appartiene al segno dell’Ariete ed è spesso dotato di una personalità carismatica e pionieristica, come dimostra la carriera di Gregory Peck o l’innovazione artistica di Akira Toriyama. Molti nati in questa data possiedono un’innata capacità di leadership e una visione del mondo che tende a sfidare le convenzioni sociali o tecniche del proprio tempo.

La citazione del giorno: “L’uomo è un lupo per l’uomo (Homo homini lupus).” — Thomas Hobbes

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