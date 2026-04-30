Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 30 Aprile: muore Adolf Hitler

Benvenuti all’almanacco del 30 aprile, l’ultimo giorno del mese che apre le porte alla fioritura di maggio. In questa data la storia ha visto la fine di regimi, la nascita di geni assoluti e il compiersi di destini che hanno segnato il cammino dell’umanità.

Santi celebrati oggi

San Pio V, Papa; San Giuseppe Benedetto Cottolengo, sacerdote; Sant’Adiutore di Vernon, monaco; San Pomponio di Napoli, vescovo; San Quirino di Roma, martire; San Lorenzo di Novara, martire.

Nati oggi (italiani e stranieri)

Carl Friedrich Gauss (1777) – Matematico, astronomo e fisico tedesco; Ferenc Lehár (1870) – Compositore ungherese; Elio Toaff (1915) – Rabbino italiano; Jane Campion (1954) – Regista neozelandese; Lars von Trier (1956) – Regista danese; Kirsten Dunst (1982) – Attrice statunitense; Gal Gadot (1985) – Attrice israeliana; Ana de Armas (1988) – Attrice cubana.

Morti oggi (italiani e stranieri)

Amalasunta (535) – Regina degli Ostrogoti; Édouard Manet (1883) – Pittore francese; Adolf Hitler (1945) – Dittatore tedesco; Eva Braun (1945) – Moglie di Adolf Hitler; Luisa Ferida (1945) – Attrice italiana; Osvaldo Valenti (1945) – Attore italiano; Sergio Leone (1989) – Regista e sceneggiatore italiano; Agnès Varda (2019) – Regista francese.

Eventi storici

313 – L’imperatore Licinio sconfigge Massimino Daia nella battaglia di Tzirallum, unificando l’Impero romano d’Oriente. 1789 – George Washington presta giuramento sulla balconata della Federal Hall di Wall Street a New York, diventando il primo Presidente degli Stati Uniti. 1945 – Adolf Hitler ed Eva Braun si suicidano nel bunker della Cancelleria a Berlino mentre le truppe sovietiche avanzano verso il cuore della città. 1975 – Con la caduta di Saigon e la resa incondizionata del Vietnam del Sud, termina ufficialmente la guerra del Vietnam. 1993 – Durante un cambio di campo al torneo di Amburgo, la tennista Monica Seles viene accoltellata da un fan ossessionato di Steffi Graf. 1993 – Il World Wide Web nasce ufficialmente: il CERN rilascia il codice sorgente del Web rendendolo di pubblico dominio.

Giornata mondiale

Oggi ricorre la Giornata Internazionale del Jazz, istituita dall’UNESCO per sottolineare il ruolo di questo genere musicale nel promuovere la pace, il dialogo tra le culture e il rispetto dei diritti umani.

Curiosità sui nati oggi

I nati il 30 aprile appartengono al segno del Toro. Sono persone caratterizzate da una determinazione incrollabile e da un forte senso pratico. Dotati di un’estetica raffinata (influenzati da Venere), tendono a cercare stabilità ma possiedono una vena creativa molto potente, come dimostrano i numerosi registi e artisti nati in questo giorno. Hanno la capacità di trasformare le idee astratte in progetti concreti e duraturi.

Citazione del giorno

Niente è fatto se qualcosa rimane ancora da fare. (Carl Friedrich Gauss)

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