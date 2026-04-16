Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 16 aprile: oggi si celebra Santa Bernadette

L’almanacco del 16 aprile ci proietta in una giornata densa di spiritualità, grandi scoperte e rivoluzioni silenziose. In questo giorno la storia ha visto nascere geni della comicità e icone della scienza, mentre il mondo ha imparato a riflettere su temi cruciali come la libertà dei bambini e il potere della voce umana.

Santi celebrati il 16 aprile

Santa Bernadette Soubirous (Vergine), San Benedetto Giuseppe Labre (Pellegrino), San Contardo d’Este (Religioso), San Fruttuoso di Braga (Vescovo), San Leonida e sette compagne (Martiri), Santa Engrazia (Vergine e Martire), San Magno di Orkney (Martire).

Nati il 16 aprile

Charles Spencer Chaplin (Attore e regista inglese, 1889), Anatole France (Scrittore francese, 1844), Joseph Ratzinger – Papa Benedetto XVI (Pontefice emerito tedesco, 1927), Antonio Meucci (Inventore italiano, 1808), Kareem Abdul-Jabbar (Cestista statunitense, 1947), Rafael Benítez (Allenatore di calcio spagnolo, 1960), Wilbur Wright (Aviatore statunitense, 1867), Giampiero Gasperini (Allenatore di calcio italiano, 1958), Jon Cryer (Attore statunitense, 1965).

Morti il 16 aprile

Iqbal Masih (Attivista pakistano, 1995), Francisco Goya (Pittore spagnolo, 1828), Rosalind Franklin (Biofisica britannica, 1958), Roberto Ruffilli (Politico italiano, 1988), Alexis de Tocqueville (Filosofo e storico francese, 1859), Marie Tussaud (Scultrice francese, fondatrice del celebre museo, 1850).

Eventi principali

Nel 1924 viene fondata negli Stati Uniti la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), la casa di produzione cinematografica che diventerà celebre per il logo del leone ruggente. Nel 1972 la missione Apollo 16 decolla verso la Luna per la quinta esplorazione umana sul suolo lunare. Nel 2003 Michael Jordan gioca la sua ultima partita in NBA, segnando la fine definitiva di un’era per il basket mondiale. Nel 1917 Vladimir Lenin torna a Pietrogrado dall’esilio in Svizzera per guidare la Rivoluzione russa. Nel 1943 Albert Hofmann scopre accidentalmente gli effetti psichedelici dell’LSD.

Giornata mondiale

Il 16 aprile ricorrono la Giornata Mondiale della Voce, istituita per sensibilizzare sulla prevenzione dei disturbi vocali, e la Giornata Mondiale contro la Schiavitù Infantile, istituita in memoria del piccolo Iqbal Masih, ucciso a soli 12 anni per la sua lotta contro il lavoro forzato.

Curiosità sui nati in questo giorno

Charlie Chaplin, nato proprio il 16 aprile, non vinse mai un Oscar competitivo per la recitazione, ma ottenne due premi alla carriera; si dice che una volta partecipò anonimamente a un concorso per sosia di se stesso, arrivando solo terzo. Antonio Meucci, nato lo stesso giorno, ricevette il riconoscimento ufficiale di inventore del telefono dal Congresso degli Stati Uniti solo nel 2002, oltre un secolo dopo la sua morte, correggendo l’ingiustizia storica che attribuiva il merito ad Alexander Graham Bell.

Citazione del giorno

“Un giorno senza un sorriso è un giorno perso.” — Charlie Chaplin

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