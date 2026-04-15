Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 15 Aprile: nasceva oggi Leonardo Da Vinci

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco del 15 aprile, una data che ha segnato profondamente la storia dell’arte, della navigazione e della scienza. In questo giorno l’umanità ha assistito a tragici naufragi e a rinascite creative, celebrando il genio universale e la resilienza dello spirito umano.

Santi celebrati il 15 aprile

Sant’Abbondio di Roma, mansionario; Sante Anastasia e Basilissa, martiri; San Cesare de Bus, sacerdote e fondatore; San Crescente di Mira, martire; San Damiano de Veuster, apostolo dei lebbrosi; San Marone, martire; San Paterno di Avranches, vescovo.

Nati il 15 aprile

Leonardo da Vinci (1452) scienziato e artista italiano; Giovanni Amendola (1882) politico e giornalista italiano; Claudia Cardinale (1938) attrice italiana; Emma Thompson (1959) attrice britannica; Samantha Fox (1966) cantante britannica; Kim Il-sung (1912) politico nordcoreano; Maisie Williams (1997) attrice britannica; Emanuela Orlandi (1968) cittadina vaticana scomparsa nel 1983.

Morti il 15 aprile

Filippo Brunelleschi (1446) architetto e scultore italiano; Abraham Lincoln (1865) 16º presidente degli Stati Uniti; Totò (1967) attore e comico italiano; Greta Garbo (1990) attrice svedese; Vittorio Arrigoni (2011) attivista e giornalista italiano; Pol Pot (1998) rivoluzionario e politico cambogiano; Benjamin Guggenheim (1912) imprenditore statunitense morto sul Titanic.

Eventi storici del 15 aprile

1450 Battaglia di Formigny: i francesi sconfiggono gli inglesi ponendo fine alla loro dominazione in Francia. 1865 Andrew Johnson diventa il 17º presidente degli Stati Uniti a seguito dell’assassinio di Lincoln. 1874 Parigi, al numero 35 del Boulevard des Capucines si inaugura la prima mostra degli impressionisti. 1896 Atene, si chiudono ufficialmente i primi Giochi Olimpici dell’era moderna. 1912 Oceano Atlantico, il transatlantico Titanic affonda alle ore 2:20 dopo aver urtato un iceberg. 1923 Viene introdotta sul mercato l’insulina per il trattamento del diabete. 1989 Regno Unito, 96 persone muoiono schiacciate nella calca allo stadio di Hillsborough a Sheffield. 2019 Parigi, un devastante incendio divampa e distrugge gran parte del tetto della cattedrale di Notre-Dame.

Giornata mondiale

Oggi ricorre la Giornata Mondiale dell’Arte, istituita per promuovere lo sviluppo e la diffusione della creatività in tutto il mondo. La data è stata scelta in onore del compleanno di Leonardo da Vinci. In Italia si celebra inoltre la Giornata Nazionale del Made in Italy.

Curiosità e citazione

I nati in questo giorno sono spesso dotati di una curiosità insaziabile e di una visione che anticipa i tempi, proprio come il loro illustre capostipite Leonardo da Vinci. Si dice che chi nasce il 15 aprile possieda un naturale equilibrio tra logica e intuizione.

Citazione del giorno: La sapienza è figliola della sperienza. (Leonardo da Vinci)

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