Almanacco

Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 14 maggio: oggi è San Mattia

14 maggio 1931: la storica ribellione di Arturo Toscanini a Bologna. Scopri i fatti del giorno, dai regnanti di Francia alla nascita di Mark Zuckerberg e Star Wars

Redazione Infocilento
San Mattia

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco del 14 maggio. Questa data segna il passaggio di testimone tra grandi sovrani, celebra scoperte scientifiche e ricorda momenti in cui la libertà di pensiero ha sfidato i regimi. Un giorno che attraversa i secoli, dai fasti della monarchia francese ai moderni algoritmi che governano i nostri legami sociali.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica celebra la festa di San Mattia, l’apostolo scelto per reintegrare il numero dei dodici dopo il tradimento di Giuda Iscariote. Si celebrano inoltre Santa Maria Domenica Mazzarello, cofondatrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice, San Massimo di Asia, martire, e San Ponzio di Cimiez.

Nati e morti del 14 maggio

Nati in questo giorno

  • George Lucas (1944): Regista e produttore statunitense, creatore delle saghe di Star Wars e Indiana Jones.
  • Mark Zuckerberg (1984): Imprenditore statunitense, fondatore di Facebook e CEO di Meta.
  • Cate Blanchett (1969): Attrice australiana, vincitrice di due Premi Oscar.
  • Valeria Marini (1967): Showgirl e attrice italiana.
  • Sandro Bondi (1959): Politico e scrittore italiano.
  • Marta Cartabia (1963): Giurista e accademica italiana, prima donna presidente della Corte Costituzionale.
  • Robert Zemeckis (1952): Regista statunitense, celebre per la trilogia di Ritorno al futuro e Forrest Gump.

Morti in questo giorno

  • August Strindberg (1912): Drammaturgo, scrittore e pittore svedese.
  • Frank Sinatra (1998): Celebre cantante e attore statunitense, noto come “The Voice”.
  • Ludovico XIII di Francia (1643): Re di Francia e di Navarra.
  • Lucrezia Garfield (1918): First lady statunitense.
  • Gaetano Koch (1910): Architetto italiano, autore di Palazzo Koch e di Piazza della Repubblica a Roma.
  • B.B. King (2015): Leggendario chitarrista e cantante blues statunitense.

Eventi storici

  • 1610: Luigi XIII diventa Re di Francia a soli otto anni, a seguito dell’assassinio di Enrico IV.
  • 1643: Luigi XIV, noto come il Re Sole, sale al trono di Francia all’età di quattro anni, dando inizio al regno più lungo della storia europea.
  • 1931: Al Teatro Comunale di Bologna, il maestro Arturo Toscanini viene aggredito fisicamente da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare l’inno “Giovinezza”.
  • 1939: Lina Medina, una bambina peruviana di soli 5 anni, diventa la madre più giovane della storia della medicina partorendo un figlio maschio.
  • 1948: David Ben Gurion proclama ufficialmente l’indipendenza dello Stato d’Israele.
  • 1955: Viene firmato il Patto di Varsavia tra otto paesi del blocco comunista.

Giornata mondiale

Il 14 maggio ricorre la Giornata mondiale dell’asma (solitamente celebrata il primo martedì di maggio, ma spesso associata a metà mese per campagne di sensibilizzazione). In alcune edizioni del calendario ambientale, questa data è legata anche alla Giornata mondiale degli uccelli migratori.

Curiosità e citazione

Sapevate che George Lucas, nato oggi, inizialmente non voleva fare il regista ma il pilota di auto da corsa? Solo un grave incidente stradale avvenuto pochi giorni prima del diploma lo spinse a cambiare strada, iscrivendosi alla scuola di cinema. Mark Zuckerberg, invece, è noto per aver creato Facebook originariamente come strumento interno per gli studenti di Harvard, senza immaginare che avrebbe cambiato la comunicazione globale.

Citazione del giorno

“Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo.” (Attribuzione comune associata a visioni innovative come quelle dei nati odierni)

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